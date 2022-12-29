Зико: футболка под 10-м номером останется источником вдохновения для всех поколений

Бывший бразильский футболист и тренер Зико отреагировал на смерть Пеле.

«Прощай, Король! Сегодня нас покинул Эдсон Арантес ду Насименто, наш Пеле. Вечная футболка под 10-м номером была и всегда будет одной из величайших икон мирового футбола, источником вдохновения для всех поколений. Это навсегда останется в наших сердцах», — приводятся слова Зико в «Твиттере».

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.