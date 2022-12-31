«Челси» рассчитывает, что Канте и Жоржиньо продлят соглашения с клубом

«Челси» считает, что полузащитники команды Н'Голо Канте и Жоржиньо подпишут новые контракты с клубом.
По информации The Times, оптимизм лондонского клуба в этом отношении растет. «Челси» склоняется к тому, что Канте и Жоржиньо не уйдут бесплатно летом.
Новый трансферный департамент «Челси» считает усиление полузащиты приоритетом для клуба. Целями лондонцев на два ближайших трансферных окна стали полузащитники Энцо Фернандес, Джуд Беллингем и Деклан Райс. Несмотря на это, «Челси» хочет сохранить Канте и Жоржиньо и считает, что они останутся.
Контракты Жоржиньо и Канте действуют до июня 2023 года.
Француз Канте в последний раз выходил на поле 14 августа – у него 2 матча в АПЛ в этом сезоне.
В этом сезоне итальянец Жоржиньо провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола.
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:
- 31 декабря 2022
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:15
-
02:06
-
01:59
-
01:42
-
01:35
-
01:26
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:32
-
00:31
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 30 декабря 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:10
-
23:09
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:34
-
22:32