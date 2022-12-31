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«Челси» рассчитывает, что Канте и Жоржиньо продлят соглашения с клубом

«Челси» рассчитывает, что Канте и Жоржиньо продлят соглашения с клубом
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«Челси» считает, что полузащитники команды Н'Голо Канте и Жоржиньо подпишут новые контракты с клубом.

По информации The Times, оптимизм лондонского клуба в этом отношении растет. «Челси» склоняется к тому, что Канте и Жоржиньо не уйдут бесплатно летом.

Новый трансферный департамент «Челси» считает усиление полузащиты приоритетом для клуба. Целями лондонцев на два ближайших трансферных окна стали полузащитники Энцо Фернандес, Джуд Беллингем и Деклан Райс. Несмотря на это, «Челси» хочет сохранить Канте и Жоржиньо и считает, что они останутся.

Контракты Жоржиньо и Канте действуют до июня 2023 года.

Француз Канте в последний раз выходил на поле 14 августа – у него 2 матча в АПЛ в этом сезоне.

В этом сезоне итальянец Жоржиньо провел 20 матчей в составе «Челси» и забил 3 гола.

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