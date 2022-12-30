Лэмпард: я пытался пригласить Холанда в «Челси»
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси», заявил, что пытался пригласить норвежского нападающего Эрлинга Холанда в лондонский клуб.
«Холанд — прекрасный спортсмен, он может достичь успеха в любой топовой лиге, я его очень уважаю. Я пытался пригласить его в «Челси», но этого не произошло. Уже тогда было ясно, кем он будет», — сказал Лэмпард журналистам.
Эрлинг Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год. 22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году.
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