Лэмпард: я пытался пригласить Холанда в «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси», заявил, что пытался пригласить норвежского нападающего Эрлинга Холанда в лондонский клуб.

«Холанд — прекрасный спортсмен, он может достичь успеха в любой топовой лиге, я его очень уважаю. Я пытался пригласить его в «Челси», но этого не произошло. Уже тогда было ясно, кем он будет», — сказал Лэмпард журналистам.

Эрлинг Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год. 22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году.

Голы Холанда и Кевина Де Брёйне помогли «Манчестер Сити» победить «Жирону»: