Куртуа — о дубле Бензема: в прошлом сезоне Карим забил бы на один-два гола больше

Голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре нападающего мадридского клуба Карима Бензема в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (2:0). Форвард оформил дубль в этой встрече.



«Это важная победа, и хорошо, что мы не пропустили. Оба клуба играли хорошо. Именно Карим спас игру, он привнёс в неё ритм. Для укрепления его уверенности было хорошо оформить дубль. Но в прошлом сезоне Карим забил бы на один-два гола больше», — приводит слова Куртуа RMC Sport.



Напомним, мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. «Вальядолид» (17) располагается на 15-й строчке. В тройку лидеров турнира входят «Барселона» (37) и мадридский «Атлетико» (27).

«Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур

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