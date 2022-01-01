«Вальядолид» осудил проявления расизма во время матча с «Реалом»

«Реал Вальядолид» опубликовал заявление, в котором осудил болельщиков, оскорбивших футболиста мадридского «Реала» Винисиуса.
«Реал Вальядолид» осуждает любые формы расизма и очень сожалеет о случившемся. Клуб, конечно же, готов сотрудничать с Ла Лигой для проведения соответствующих расследований и оставляет за собой право принять дисциплинарные меры.
В футболе и обществе нет места расизму, поэтому «Реал Вальядолид» полон решимости принимать всё больше и больше мер для повышения осведомлённости, предотвращения и борьбы с любыми подобными эпизодами.
Эти отдельные инциденты не отображают подавляющее большинство болельщиков бело-фиолетовых, которые всегда проявляют уважение и которые участвовали в красивом шоу на трибунах «Хосе Соррилья», — говорится в заявлении клуба.
- 1 января 2023
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