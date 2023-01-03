Клуб «Адана Демирспор» согласовал контракт с Халком
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Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает IHA.
По информации источника, руководство клуба «Адана Демирспор» согласовало условия трансфера с футболистом и «Атлетико Минейро». 36-летний бразильский футболист заключит контракт с турецкой командой после открытия зимнего трансферного окна. Условия соглашения не сообщаются. Напомним, в Турции зимний трансферный период начнётся 12 января.
Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В сезоне 2022 года Халк принял участие в 23 матчах чемпионата Бразилии, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее бразильский футболист играл за такие клубы, как «Порту», «Зенит», «Шанхай СИПГ» и другие команды.
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