Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, который выступает за «Спорт Ресифи», клуб из второго по силе дивизиона Бразилии, продлил контракт со своей командой. Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.



«Вагнер Лав присоединился к «Спорт Ресифи» во второй половине 2022 года и быстро адаптировался в команде, став важной частью нашего коллектива. Всего форвард забил семь мячей и сделал одну результативную передачу в 17 играх», — гласит заявление «Спорт Ресифи».



Вагнер Лав защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2012 год, а также после отрезка в чемпионате Бразилии в 2013 году. С ЦСКА Вагнер Лав в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.



За главную сборную Бразилии Лав провёл 20 матчей и забил четыре мяча.

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Хет-трик Вагнера Лава в матче за «Спорт Ресифи»: