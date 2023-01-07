Глава «Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно. Переговоров не будет

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба предложил клубу свои услуги.
«Артём Дзюба предлагал свои услуги «Пари НН»? С ним лично у меня диалога не было, но были определённые люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно.
Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звёздный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильёй Агаповым. Никаких переговоров с Артёмом Дзюбой не было и не будет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что услуги Дзюбы были предложены нижегородскому клубу.
Артём Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», однако провёл за эту команду лишь пять матчей, забив один гол. Осенью россиянин расторг контракт с турками и стал свободным агентом.
- 7 января 2023
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