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Глава «Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно. Переговоров не будет

Глава «Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно. Переговоров не будет
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба предложил клубу свои услуги.

«Артём Дзюба предлагал свои услуги «Пари НН»? С ним лично у меня диалога не было, но были определённые люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно.

Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звёздный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильёй Агаповым. Никаких переговоров с Артёмом Дзюбой не было и не будет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что услуги Дзюбы были предложены нижегородскому клубу.

Артём Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», однако провёл за эту команду лишь пять матчей, забив один гол. Осенью россиянин расторг контракт с турками и стал свободным агентом.

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