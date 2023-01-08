Бушманов: у Агапова есть все шансы и возможности заиграть в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов высказался о перспективах защитника Ильи Агапова в стане армейцев.



«У Агапова есть все шансы и возможности заиграть в ЦСКА. У него есть качества, которые позволяют играть на таком уровне. У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень», — приводит слова Бушманова Sport24.



Напомним, Агапов перешёл в ЦСКА из «Пари Нижнего Новгорода» 6 января. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Агапов является воспитанником казанского «Рубина».

Московский ЦСКА в 17 матчах набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.