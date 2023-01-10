Даниэль Ольмо: «Барселона» всегда будет для меня домом

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо рассказал о ностальгии по Испании и «Барселоне», за которую выступал с 2007 по 2014 год, а также о ситуации с продлением контракта, который истекает летом 2024 года.

«Ностальгия по «Барселоне»? Я играл там шесть лет, когда был молод. Она всегда будет для меня домом. Многие мои друзья по сборной играют там. Я хочу когда-нибудь вернуться в Ла Лигу, это будет здорово. Испания — моя страна, моя лига. Там живут моя семья и друзья. Но я привязан не только к Испании. Самое важное для меня — играть в клубе, где я чувствую себя дорогим и важным.

Продление контракта с «Лейпцигом»? У меня есть свой советник, который отвечает за это. Я сосредоточен только на футболе. Я несколько раз разговаривал с Максом Эберлем, но пока не на эту тему. Возможно, мы вернёмся к этому разговору позже. Посмотрим, что произойдёт. Все возможно», — приводит слова Ольмо Sport.es.

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