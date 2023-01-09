Симеоне — о поражении от «Барселоны»: «Атлетико» упустил самое главное — результат

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Команда хорошо играла после 20 минут матча. Я останусь при своём мнении: 70 минут хорошего индивидуального и коллективного футбола. Однако мы упустили самое главное — результат игры», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала 41 очко в 16 матчах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место. У «Атлетико» 27 очков и пятая строчка.

Видеообзор. «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Обзор матча. Чемпионат Испании по футболу 2022/2023. 16-й тур:

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