Льорис: не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться в адрес Зидана. Нужно уважать игроков

Французский голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной Франции, прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре об экс-игроке французской национальной команды Зинедине Зидане.
«Не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться. Нужно уважать игроков, которые, как Зидан, так много дали сборной Франции. Дешам и Зидан — две легенды нашего вида спорта, и такие заявления не играют на руку ни сборной, ни футболу в целом. Мы должны не разделяться, а объединяться вокруг сборной Франции», — приводит слова Льориса L'Equipe.
Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.
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