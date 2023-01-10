Министр спорта Франции рассказал о реакции Макрона на скандальные слова Ле Гре о Зидане

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявил, что президент страны Эммануэль Макрон разочарован из-за скандальной фразу президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане.
«У федераций есть ресурсы, чтобы реагировать на проблемы управления разного типа. Закон также предусматривают, что в опредёленные моменты управление может взять на себя Министерство спорта. В приоритете у властей федерации есть инструменты для решения этих проблем. Президент страны очень разочарован и расстроен, когда делаются такие комментарии о легенде французского и мирового спорта», — приводит слова Удеа-Кастеры Onze Mondial.
Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос о Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зинедин ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.
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