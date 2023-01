Фердинанд: Шоу играет в центре обороны вместо Магуайра. Это неуважение тен Хага к Гарри

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что центральному защитнику «красных дьяволов» Гарри Магуайру необходимо сменить команду в январское трансферное окно из-за отношения к нему наставника «Юнайтед» Эрика тен Хага.



«На позиции центрального защитника вместо Гарри играет Люк Шоу. Если бы Патрис Эвра заменил меня на этой позиции, я бы захотел его придушить! Травмировал бы его на тренировке, подошёл бы к тренеру и сказал, что я очень зол. Пришёл бы прямо в кабинет тренера и сказал: «Вы проявляете ко мне неуважение».



Магуайр должен двигаться дальше. Я думаю, что он до сих пор не ушёл, потому что нужен в кубковых матчах, а клуб не может использовать кого-то ещё», — сказал Фердинанд в видео на You Tube-канале Vibe with Five.

