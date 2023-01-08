Романо: Гарри Магуайр не перейдёт в «Астон Виллу»

Слухи о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр перейдёт в «Астон Виллу», не соответствуют действительности. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что клуб из Бирмингема близок к подписанию центрального защитника «Юнайтед».
«Сообщения о том, что сделка по Магуайру с «Виллой» «завершена», опровергаются всеми сторонами. Никаких переговоров не ведётся», — написал Романо.
Магуайр в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл семь матчей. Ещё четыре матча на счету защитника в Лиге Европы. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Магуайр принял участие во всех пяти матчах сборной Англии и отметился одной голевой передачей.
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