В «Крыльях» опровергли информацию, что клуб хочет приобрести Кангву из «Црвены Звезды»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко опроверг информацию, что клуб хочет приобрести полузащитника Кингза Кангву из «Црвены Звезды».

«Правда ли, что «Крылья» сделали предложение по покупке полузащитника «Црвены Звезды» Кангвы? Информация не соответствует действительности», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Sport24 сообщал, что «Крылья Советов» сделали предложение по трансферу 23-летнего замбийского хавбека Кингза Кангвы.

В нынешнем сезоне Кингз Кангва провёл за «Црвену Звезду» 25 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,5 млн. Кангва выступал в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. На его счету 15 игр и три гола за сборную Замбии.