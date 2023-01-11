Хлусевич: уверен, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что красно-белым по силам догнать «Зенит» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также футболист сообщил, что успешно прошёл медосмотр перед зимними сборами.
«Медосмотр прошёл хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», — приводит слова Хлусевича информационное агентство ТАСС.
Первый зимний тренировочный сбор «Спартака» пройдёт в ОАЭ с 13 по 27 января. Второй сбор московской команды также пройдёт в Эмиратах, но уже с 30 января по 11 февраля. Третий сбор состоится в турецком Белеке.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит» (42 очка).
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