Хлусевич: уверен, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что красно-белым по силам догнать «Зенит» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также футболист сообщил, что успешно прошёл медосмотр перед зимними сборами.

«Медосмотр прошёл хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», — приводит слова Хлусевича информационное агентство ТАСС.

Первый зимний тренировочный сбор «Спартака» пройдёт в ОАЭ с 13 по 27 января. Второй сбор московской команды также пройдёт в Эмиратах, но уже с 30 января по 11 февраля. Третий сбор состоится в турецком Белеке.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит» (42 очка).