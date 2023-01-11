Полузащитник Александр Трошечкин перейдёт из «Ахмата» в «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны обсуждают финальные детали сделки. В ближайшее время о трансфере должны объявить официально.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что клубы договариваются о переходе футболиста.
26-летний Трошечкин стал игроком «Ахмата» в феврале 2022 года, перейдя из «Химок». По ходу нынешнего сезона футболист появлялся на поле в 22 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024-го.
Трошечкин является воспитанником «Локомотива». Позднее он выступал за «Анжи», «Ростов», «Факел», курский «Авангард» и «Тосно», в составе которого выиграл Кубок России в 2018 году.
«Торпедо» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице последнее место, набрав шесть очков. «Ахмат» (26) — шестой.
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