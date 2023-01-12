Иньеста: в «Барселоне» я был счастливейшим парнем в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями о времени проведённом в каталонском клубе и порассуждал о возможном возвращении в стан сине-гранатовых.

«В «Барселоне» я был счастливейшим парнем в мире. Если мне суждено туда вернуться, то всё будет по-другому. Обстоятельства будут отличаться от тех, когда я был футболистом. Посмотрим, что ждёт нас в будущем», — приводит слова Иньесты The Athletic.

Иньеста является воспитанником «Барселоны», за основную команду клуба испанец выступал с 2002 по 2018 год. Полузащитник в общей сложности провёл за каталонцев 674 матча, в которых забил 57 мячей и сделал 138 результативных передач. Иньеста в составе «Барселоны» стал обладателем 30 трофеев.