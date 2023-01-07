Звёзды футбола, которые всё ещё играют. Про некоторых вы могли забыть

Время в футболе летит быстро, и новые звёзды довольно быстро сменяют старых. Многие ветераны предпочитают доигрывать в слабых лигах, чтобы оставаться в любимом деле, но не перенапрягаться, и при этом продолжать зарабатывать. Рассказываем о легендах, которые могли пропасть с ваших радаров.

Андрес Иньеста, 38 лет

Годы идут, а Иньеста всё ещё в деле. Легенда «Барселоны» играет за японский «Виссел Кобе». В прошлом сезоне его команда заняла 13-е место в чемпионате. Сам Андрес провёл 24 матча, забил два мяча и отдал три ассиста. Кстати, по недавним подсчётам Forbes, испанец входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира и получает € 25,6 млн до вычета налогов и агентских сборов.

А вот что Иньеста говорил о своих планах на будущее пару месяцев назад: «Я проведу в Японии ещё год, а потом буду рассматривать варианты. Я хотел бы вернуться в «Барселону», но не знаю, в каком качестве — тренер, спортивный директор, или это будет какая-то другая роль. В любом случае мне придётся перестраиваться. Я всё ещё считаю себя футболистом».

Андрес Иньеста Фото: Masashi Hara/Getty Images

Санти Касорла, 38 лет

Испанский полузащитник с непростой судьбой покинул Европу два с половиной года назад и с тех пор выступает за «Аль-Садд». Это тот самый катарский клуб, в котором доигрывал и начинал тренировать Хави. На Ближнем Востоке Касорла коллекционирует трофеи (в том числе два чемпионских титула). В нынешнем сезоне на счету Санти семь матчей, два гола и два ассиста в катарской лиге.

Касорла явно доволен, как заканчивается его карьера. Первое подтверждение — контракт, который был продлён летом ещё на год. Второе — недавние слова: «Моя семья счастлива, качество жизни в Катаре очень высокое. Это изумительная страна, а многие судят о ней, ничего не зная. Да, я счастлив, и больше всего меня привлекает спокойствие чемпионата без больших физических нагрузок».

Санти Касорла Фото: Simon Holmes/Getty Images

Джанлуиджи Буффон, 44 года

Главный ветеран в этом списке. Буффону уже прилично за 40, но он не просто не заканчивает, а ещё и является игроком основного состава. Уже полтора года Джиджи выступает за родную «Парму», которая сейчас обитает в Серии B. Правда, из-за серьёзной травмы Буффон пропустил три месяца, поэтому статистика в этом сезоне у него скромная: три матча в чемпионате.

Судя по цитате полугодичной давности, Джиджи ещё долго будет в профессиональном футболе: «Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет. Что касается тренерской деятельности, я уже достаточно долго думаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Не уверен на 100 процентов, что останусь в футболе. Возможно, попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё о футболе. Мне интересно узнавать новое».

Джанлуиджи Буффон Фото: Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images

Луиш Нани, 36 лет

Нани тоже всё ещё в деле. После успешного отрезка в «Орландо Сити» в начале 2022-го португалец перебрался в «Венецию», но покинул Италию уже спустя полгода, ведь команда вылетела из Серии А. Последние месяцы Нани выступает за «Мельбурн Виктори». В нынешнем сезоне опытный вингер провёл восемь матчей в чемпионате Австралии и отдал два ассиста.

Луиш Нани Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Марек Гамшик, 35 лет

Гамшик после 12 лет в «Наполи» активно меняет клубы. Он уже успел съездить в Китай и Швецию, а с лета 2021-го играет за «Трабзонспор». И весьма успешно! В прошлом сезоне Марек помог команде стать чемпионом Турции, а в нынешнем провёл 11 матчей в Суперлиге и забил один гол. А ещё «Трабзонспор» с Гамшиком засветился в Лиге Европы, где пересёкся со Станиславом Черчесовым и его «Ференцварошем». Правда, для турецкой команды всё закончилось вылетом в Лигу конференций, а вот венгры вышли в плей-офф.

Кстати, карьеру в сборной Словакии Гамшик завершил лишь в мае 2022 года. 15 лет, 135 матчей, 26 мячей, 20 ассистов — впечатляющая статистика легендарного полузащитника.

Марек Гамшик Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Хавьер Эрнандес (Чичарито), 34 года

Чичарито после «Манчестер Юнайтед» покатался по Европе («Байер», «Вест Хэм», «Севилья»), а потом обрёл счастье в США. С 2020-го мексиканец выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», и там он сама стабильность. В сезоне-2022 нападающий в 34 матчах МЛС забил 18 голов. Очень достойно!

А ещё Чичарито по-прежнему входит в список самых высокооплачиваемых футболистов лиги. По нынешнему контракту с «Гэлакси», который истекает в конце 2023 года, форвард получает $ 6 млн за сезон.

Чичарито Фото: Harry How/Getty Images

Лукаш Подольски, 37 лет

Подольски — настоящий романтик. Покатавшись по Европе и поиграв с Иньестой за «Виссел Кобе», Лукаш летом 2021-го уехал в Польшу. Там он родился, но никогда не играл, а теперь выступает за скромный «Гурник». И ещё как! В нынешнем сезоне у нападающего 14 матчей в чемпионате, два гола и шесть передач.

Лукаш Подольски Фото: Mikolaj Barbanell/Getty Images

Но это ещё не всё. В ноябре 2022-го Подольски забил гол, который наверняка войдёт во все топы лучших по итогам сезона.

Рикарду Куарежма, 39 лет

В этом списке и так много чемпионов Европы, но вот ещё один. У Куарежмы самая загадочная история. После путешествий по Турции португалец перешёл в «Виторию Гимарайнш», за которую рубился до лета 2022-го. С тех пор уже полгода он без клуба, но карьеру официально не завершил.

Рикарду Куарежма Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Я по-прежнему хочу играть и готовлюсь к этому, — заявил Куарежма месяц назад. — У меня есть варианты, но решения ещё нет. Когда у тебя есть семья, приходится думать, как будет лучше для всех. Мы с моими близкими сядем и всё обсудим. А потом я приму решение».