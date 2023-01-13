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17-летний cын Роналдиньо проходит просмотр в молодёжной команде «Барселоны»

17-летний cын Роналдиньо проходит просмотр в молодёжной команде «Барселоны»
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Сын Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».

17-летний Жоао Мендеш де Ассис Морейра, ранее расторгший контракт с «Крузейро», находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодёжной командой каталонцев, сообщает Sport.

Отмечается, что окончательное решение по сыну Роналдиньо примут тренеры молодёжного состава «Барселоны».

Роналдиньо — обладатель награды «Золотой мяч»-2005, чемпион мира 2002 года, победитель Лиги чемпионов 2005/2006. В 2004 и 2005 годах игрок был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. С сентября 2016 года бразилец является официальным послом «Барселоны».

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершилась победой каталонского клуба в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

В матче за Суперкубок Испании сине-гранатовые встретятся с «Реалом».

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