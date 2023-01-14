«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде форварда сборной Нидерландов Вегорста

Нападающий «Бёрнли» Ваут Вегорст на правах аренды до конца сезона перешёл в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

«Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я играл против команды в прошлом, и эти матчи были фантастическими. Теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне и не могу дождаться, чтобы начать вносить свой вклад в продвижение команды к её целям», — приводит слова Вегорста официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Первую часть сезона 30-летний Вегорст играл на правах аренды за «Бешикташ», в составе которого в 18 матчах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. За разрыв соглашения турецкий клуб получил € 2,8 млн.