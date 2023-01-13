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«Бешикташ» объявил о получении € 2,8 млн за разрыв аренды Вегорста. Он переходит в «МЮ»

«Бешикташ» объявил о получении € 2,8 млн за разрыв аренды Вегорста. Он переходит в «МЮ»
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Английский «Бёрнли» и турецкий «Бешикташ» расторгли соглашение по аренде нападающего Ваута Вегорста. «Бешикташ» получил за эту операцию € 2,825 млн. Об этом сообщается на официальном сайте турецкой команды.

«Соглашение об аренде футболиста Ваута Вегорста с его клубом было расторгнуто по обоюдному согласию игрока и «Бёрнли».

В связи с досрочным расторжением контракта со стороны «Бёрнли» нашему клубу будет выплачена компенсация в размере € 2,825 млн», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что следующим местом работы 30-летнего футболиста станет «Манчестер Юнайтед». В таком переходе заинтересован лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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