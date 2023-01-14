Анчелотти: Роналду принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».



«Я видел Криштиану очень мотивированным, счастливым. Думаю, он принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. Ранее Роналду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». С 2003 года Роналду вызывается в национальную команду Португалии.

Завтра, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Барселоной».