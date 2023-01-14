Роналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пожелал удачи своему бывшему клубу мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Желаю удачи нашему «Реалу» в финальном матче в воскресенье. Всегда приятно увидеться с бывшими одноклубниками и друзьями из команды с такой огромной историей», — сказал Роналду в видео на официальном сайте мадридского «Реала».
Напомним, матчи Суперкубка Испании проходят в Саудовской Аравии. Роналду, выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год, является игроком местного футбольного клуба «Аль-Наср» с конца декабря 2022 года. Ранее звёздный португалец посетил тренировку бывшего клуба, где пообщался с бывшими партнёрами по команде и главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Финал Суперкубка между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 15 января. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»
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