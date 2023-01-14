Тренер «Брайтона» Де Дзерби высказался о разгромной победе над «Ливерпулем»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» со счётом 3:0.

«Мы действительно рады результату, качеству игры. Мы ожидали другой тактической расстановки соперника, но сразу поняли иную ситуацию и отреагировали фантастически. У меня замечательная команда фантастических игроков, и для меня большая честь работать с ними. Мы выше «Ливерпуля» в таблице? Я не хочу говорить об этом. У нас есть цель к концу сезона. Теперь нам предстоит сыграть ещё 20-21 матч, и мы должны оставаться сосредоточенными только на других играх.



Лучше ли эта игра ничьей со счётом 3:3 с «Ливерпулем» на «Энфилде»? Обе встречи очень важны для меня, но очень разные. На «Энфилде» это была моя первая игра в Англии, в другой стране, на другом языке, с другими игроками. Теперь я работаю здесь, и на этот раз всё по-другому. У нас есть мечта, и мы хотим работать усерднее, чтобы достичь нашей цели. Конечно, мы будем усердно работать, чтобы оказаться в еврокубках», — приводит слова Де Дзерби издание BBC.

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