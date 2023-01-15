Владимир Гранат: Дзюба сильно поможет «Торпедо» как на поле, так и в раздевалке

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о вероятном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

«Если честно, я совсем не удивлён этой новости. Наверное, каждый игрок, который по-настоящему любит футбол, хочет играть как можно больше и чаще. Думаю, что он выбирал из нескольких вариантов. На сборах как раз найдёт свою лучшую форму и сыграется с партнёрами. Дзюба — отличный нападающий. Уверен, что он сильно поможет «Торпедо» как на поле, так и в раздевалке. Сможет ли их спасти от вылета? Посмотрим, я в этом не уверен. Борьба внизу будет идти до самого последнего тура», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее появилась информация, что игрок прилетит в Турцию на сборы московской команды. Также источник «РБ Спорт» сообщал, что Дзюба подпишет контракт до конца сезона-2022/2023.