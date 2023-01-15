Ветеран «Торпедо» Никонов: Дзюба точно нам поможет, если уберёт своё высокомерие

Бывший футболист «Торпедо» Вадим Никонов считает, что форвард Артём Дзюба может помочь автозаводцам в борьбе за выживание в РПЛ, но только при определённых условиях.



«Дзюба поможет «Торпедо», если немножко уберёт свою спесь… Даже не спесь, а высокомерие! А если ещё будет желание — точно поможет. Лично я хочу, чтобы помог. Артём всё-таки хороший игрок и забивной форвард, а в «Торпедо» с этим очень туго. Сейчас это как раз то, что нам нужно», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.