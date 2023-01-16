Президент «Барселоны»: выдающееся поколение игроков, возглавляемое замечательным тренером

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал завоевание каталонцев Суперкубка Испании.



«Первый трофей для Хави. Это выдающееся поколение игроков, возглавляемое замечательным тренером.



Гави забил отличный гол, он отдал два других гола, он заслуживает быть лучшим игроком финала, но «Барселона» играла на высоком уровне под руководством отличного тренера, коим является Хави Эрнандес.



«Реал» был достойным соперником, они знают и как побеждать, и как проигрывать достойно. Флорентино сказал пару приятных слов Бускетсу.



Это особенный момент, потому что Суперкубок Испании – это важно, и мы поздравляем Федерацию футбола Испании с отличной организацией турнира, мы очень горды быть ее частью. И это особенное событие для фанатов, потому что мы обещали вернуть им радость.



У Хави есть знания, индивидуальность, стиль, который демонстрирует «Барса», и мы выражаем себя таким образом. Он один из архитекторов этого уникального стиля игры», – приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на Movistar.



«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1). Для Хави это первый трофей в качестве главного тренера команды.

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