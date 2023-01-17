Романо: Виктор Цыганков перейдёт в «Жирону» в январе, а не летом

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков перейдёт в «Жирону» в январское трансферное окно, а не летом, как предполагалось ранее. Вингер согласовал условия личного контракта с испанским клубом, сделка между клубами находится на финальном этапе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее СМИ сообщали, что украинец, чей контракт истекает будущим летом, остаток сезона проведёт в «Динамо» и перейдёт в «Жирону» в июле на правах свободного агента.
25-летний Цыганков всю карьеру выступает за киевское «Динамо». В текущем сезоне на счету игрока восемь голов и пять голевых передач в 19 сыгранных матчах.
«Жирона» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Примеры, набрав 21 очко в 17 встречах.
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