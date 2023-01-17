Игнатьев: для меня Месси — величайший. Я не видел игру Пеле и Марадоны своими глазами

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что считает аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим в истории. На мировом первенстве в Катаре игрок «ПСЖ» впервые в карьере завоевал Кубок мира.



«Лично для меня Месси — величайший. Я же не видел своими глазами Пеле или Марадону, а на играх Месси рос, не пропускал ни одного матча.



Да, по факту ему можно заканчивать, он и так давно уже всем всё доказал – но в Катаре поставил финальную точку. Хотя ему, наверное, теперь в кайф поиграть в статусе чемпиона мира, человека, достигшего в футболе всего. Месси и раньше кайфовал на поле, но было видно, что этого титула ему не хватало. Теперь статус есть, и мы увидим ещё больше классных моментов в исполнении Лео, где бы он ни оказался», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».