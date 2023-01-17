И. Игнатьев: готов ли жертвовать зарплатой ради карьеры в Европе? Провокационный вопрос

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев ответил на вопрос, пошёл бы он на сокращение зарплаты, получив предложение от одного из клубов сильнейших европейских лиг.
«Готов ли жертвовать зарплатой при реальном варианте в топ-5 чемпионатах? В такой постановке вопрос получается очень провокационным. Но, если разбираться, помимо денег, есть же множество факторов. Что за лига? Что за клуб? Что за тренер? Какое место занимает? Какие условия? К той же Англии нужно быть готовым: зачем туда приезжать и сидеть на скамейке?
Если туда ехать, то на пике формы, когда о тебе знают, когда тебя берут для игры в старте для определённых задач. Хотя бы как Павлюченко уехал в «Тоттенхэм»», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 матчах.
В 12 матчах турнира Игнатьев забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
- 17 января 2023
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