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И. Игнатьев: готов ли жертвовать зарплатой ради карьеры в Европе? Провокационный вопрос

И. Игнатьев: готов ли жертвовать зарплатой ради карьеры в Европе? Провокационный вопрос
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев ответил на вопрос, пошёл бы он на сокращение зарплаты, получив предложение от одного из клубов сильнейших европейских лиг.

«Готов ли жертвовать зарплатой при реальном варианте в топ-5 чемпионатах? В такой постановке вопрос получается очень провокационным. Но, если разбираться, помимо денег, есть же множество факторов. Что за лига? Что за клуб? Что за тренер? Какое место занимает? Какие условия? К той же Англии нужно быть готовым: зачем туда приезжать и сидеть на скамейке?

Если туда ехать, то на пике формы, когда о тебе знают, когда тебя берут для игры в старте для определённых задач. Хотя бы как Павлюченко уехал в «Тоттенхэм»», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 матчах.

В 12 матчах турнира Игнатьев забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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