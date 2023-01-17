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Защитник ЦСКА Карпов проходит просмотр в «СКА-Хабаровск»

Защитник ЦСКА Карпов проходит просмотр в «СКА-Хабаровск»
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов отправился на просмотр в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Защитник поехал в Анталию на первый сбор клуба, который продлится до 28 января. В первой части сезона футболист провёл девять матчей за молодёжный состав армейцев, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Карпов сыграл за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу. 20-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник не принял участие ни в одном матче Российской Премьер-Лиги.

После 17 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 29 очков. Хабаровчане располагаются на пятой строчке в Первой лиге.

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