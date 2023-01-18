«Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В Неаполе (Италия) завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Шарля Пикеля. На 33-й минуте Жуан Жесус сравнял счёт в матче, а ещё через три минуты «Наполи» смог выйти вперёд усилиями Джованни Симеоне. На 87-й минуте встречи Феликс Афена-Гьян сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время — 2:2.
В дополнительных таймах по 15 минут зрители забитых голов не увидели. В концовке первой 15-минутки «Кремонезе» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Серникола.
В серии пенальти сильнее оказались гости — игроки «Кремонезе» реализовали пять ударов из пяти, а в составе «Наполи» промахом отметился Станислав Лоботка.
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