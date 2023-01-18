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«Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
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В Неаполе (Италия) завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Шарля Пикеля. На 33-й минуте Жуан Жесус сравнял счёт в матче, а ещё через три минуты «Наполи» смог выйти вперёд усилиями Джованни Симеоне. На 87-й минуте встречи Феликс Афена-Гьян сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время — 2:2.

В дополнительных таймах по 15 минут зрители забитых голов не увидели. В концовке первой 15-минутки «Кремонезе» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Серникола.

В серии пенальти сильнее оказались гости — игроки «Кремонезе» реализовали пять ударов из пяти, а в составе «Наполи» промахом отметился Станислав Лоботка.

Кубок Италии. 1/8 финала
17 января 2023, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
4 : 5
Кремонезе
Кремона
0:1 Пикель – 18'   1:1 Жесус – 33'   2:1 Симеоне – 36'   2:2 Афена-Гьян – 87'
Удаления: нет / Серникола – 100'
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