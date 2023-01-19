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«Аталанта» разгромила «Специю» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Аталанта» разгромила «Специю» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
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Сегодня, 19 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Аталанта» играла со «Специей». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра Андреа Коломбо прозвучал в 17:00 мск.

Хозяева поля уже с первых минут обозначили своё превосходство над соперником. Сначала полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман забил мяч на 10-й минуте, а через пару минут оформил дубль. Гости не собирались сдаваться, и на 14-й минуте полузащитник Альбин Экдаль сократил отставание «Специи». На 27-й минуте вингбек Ханс Хатебур вернул прежний гандикап в счёте, но на 38-й минуте гости благодаря мячу Даньеле Верде вернули отставание в один гол.

Во втором тайме «Специя» пыталась сравнять счёт, однако команда из Бергамо сумела сдержать попытки соперника, а также забила сама. На 72-й минуте это сделал Расмус Хёйлунн, а на 90+1-й минуте хавбек «Специи» Итан Ампаду срезал мяч в свои ворота и установил итоговый счёт — 5:2 в пользу «Аталанты», которая вышла в четвертьфинал турнира.

Кубок Италии. 1/8 финала
19 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 2
Специя
Специя
1:0 Лукман – 10'   2:0 Лукман – 12'   2:1 Экдаль – 14'   3:1 Хатебур – 26'   3:2 Верде – 38'   4:2 Хёйлунн – 72'   4:3 Ампаду – 90'
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