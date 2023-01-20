Директор «Шахтёра» рассказал, как проходили переговоры с «Челси» о трансфере Мудрика

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о ходе переговоров с лондонскими «Челси» и «Арсеналом» о переходе полузащитника Михаила Мудрика, который в конечном итоге стал игроком «аристократов». Трансфер Мудрика обошёлся синим в € 100 млн с учётом возможных бонусных выплат.
«Процесс оформления трансфера Мудрика в «Челси» был простым. Он начался месяц или два назад, и я могу сказать, что «Челси» вёл себя правильно с самого первого дня. Они не общались с футболистом без нашего разрешения, всё строилось на взаимоуважении. Они показали, как сильно хотят заполучить его. Они приехали на наши сборы в Турции, чтобы закрыть сделку. С ними было приятно работать.
Не могу ничего говорить об «Арсенале». Я один раз встретился за чашечкой кофе с Александром Зинченко, мы поговорили о Мудрике, но в итоге всё было предельно просто: им нужно было заплатить столько, сколько хотел президент нашего клуба. Остальные из нас были здесь только для того, чтобы помогать в переговорах и сделать всех счастливыми. «Челси» увидит, что в их составе теперь есть замечательный человек и игрок», — приводит слова Срны The Guardian.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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