Алдонин: Чалов может присоединиться к бомбардирской гонке во второй части РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что Фёдор Чалов может побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России во второй половине сезона РПЛ.



«Чалов может присоединиться к бомбардирской гонке с Промесом и Сычевым во второй части РПЛ. У него было много моментов в последних матчах перед перерывом, просто реализация страдала. Но сначала у Феди было все здорово, он показывал классный футбол.



Казалось, что Чалов уже созрел для каких-то больших дел и задач, к тому, чтобы как минимум стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но пока ему нужно поднимать уровень мастерства. Это понадобится, чтобы забивать в решающих матчах, а не более слабым командам», — приводит слова Алдонина Metaratings.