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Алдонин: Чалов может присоединиться к бомбардирской гонке во второй части РПЛ

Алдонин: Чалов может присоединиться к бомбардирской гонке во второй части РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что Фёдор Чалов может побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России во второй половине сезона РПЛ.

«Чалов может присоединиться к бомбардирской гонке с Промесом и Сычевым во второй части РПЛ. У него было много моментов в последних матчах перед перерывом, просто реализация страдала. Но сначала у Феди было все здорово, он показывал классный футбол.

Казалось, что Чалов уже созрел для каких-то больших дел и задач, к тому, чтобы как минимум стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но пока ему нужно поднимать уровень мастерства. Это понадобится, чтобы забивать в решающих матчах, а не более слабым командам», — приводит слова Алдонина Metaratings.

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