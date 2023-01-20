Суд заключил Алвеса под стражу без права внесения залога

Суд в Барселоне согласился на заключение под стражу без права внесения залога бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса. Об этом сообщает El diario de Sevilla.

Ранее одна из девушек обвинила действующего защитника мексиканского клуба «Пумас» в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.

Дани Алвес выступает за мексиканскую команду «Пумас». Ранее футболист играл в составе «Барселоны». Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Театр пародий. Дани Алвес с женой изображают животных. Видеоролик: