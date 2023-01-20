Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд заключил Алвеса под стражу без права внесения залога

Суд заключил Алвеса под стражу без права внесения залога
Комментарии

Суд в Барселоне согласился на заключение под стражу без права внесения залога бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса. Об этом сообщает El diario de Sevilla.

Ранее одна из девушек обвинила действующего защитника мексиканского клуба «Пумас» в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.

Дани Алвес выступает за мексиканскую команду «Пумас». Ранее футболист играл в составе «Барселоны». Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Театр пародий. Дани Алвес с женой изображают животных. Видеоролик:

Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023