Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса

Всё началось 1 января. В испанских медиа зафорсили историю, как Дани Алвес готовился к встрече Нового года. В полицию Каталонии обратилась с заявлением девушка и сообщила, что 30 декабря в ночном клубе бразильский футболист домогался до неё. Через пару дней Алвес отверг все обвинения. Но расследование продолжилось. По данным Antena3, 20 января Алвеса могут арестовать как предполагаемого виновника насилия. И суд изберёт ему меру пресечения в период расследования.
Что случилось в ночном клубе: обвинение девушки и объяснение Алвеса
Портал ABC ещё 1 января выдал подробности показаний обратившейся в полицию девушки. По её словам, на частной вечеринке в Каталонии Алвес запустил руку ей в нижнее бельё. Девушка рассказала об этом подругам, а те обратились сначала к охране, потом в полицию.
Источники ABC уточняют, что, когда охрана получила информацию о случившемся, девушку вместе с подругами перевели в безопасное место, а вскоре в клуб приехала полиция. Однако предполагаемый виновник инцидента к тому моменту уже покинул заведение. В тот же день окружение Алвеса через ABC опровергло факт домогательств. Они сообщали, что футболист действительно короткое время был в клубе, но ни к кому не приставал.
Дани Алвес
Фото: Из личного архива Алвеса
5 января сам Алвес выступил с заявлением. Вот его цитата:
«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.
Я никогда не вторгался ни в чьё личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, Господи», – сказал он Antena3.
Жена Алвеса солидарна с мужем. Но, похоже, это мало волнует следствие
По данным Antena3, 20 января Алвес должен явиться на допрос в полицейский участок. После этого он может быть арестован. И суд изберёт ему меру пресечения.
Издание сообщает, что в распоряжении следствия имеются видеозаписи, как несколько девушек подходят к компании Алвеса. После этого футболист и одна из них идут к туалету. Дальнейшие детали съёмки неизвестны.
За Дани вступилась его супруга Джоана Санс. Она заявила, что к её мужу постоянно подходят разные девушки, но он никогда не сделал бы такого.
Интересно, что из-за проходящего процесса Алвес не может вернуться к Мексику, где у него контракт с клубом «Пумас». Команда вовсю играет матчи местной лиги, но без своей главной звезды. А теперь вообще вопрос – сможет ли Алвес в принципе вернуться в футбол. Ведь ему уже 39.
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