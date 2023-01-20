Тен Хаг прокомментировал возвращение Джейдона Санчо к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Джейдона Санчо к тренировкам. Напомним, хавбек не играл за «Манчестер Юнайтед» с 22 октября из-за болезни, он также пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре. В ноябре Санчо перестал вести свои социальные сети.
«Мы должны идти шаг за шагом. Теперь время для Джейдона сделать следующий шаг. Правда, что во вторник он впервые тренировался с командой, но командная тренировка – это последняя тренировка перед игрой», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Санчо успел провести десять матчей, в которых забил два гола, а также отдал одну голевую передачу.
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