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Стало известно, когда Дуарте вылетит в расположение «Спартака» для подписания контракта

Стало известно, когда Дуарте вылетит в расположение «Спартака» для подписания контракта
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Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте 21 декабря, в субботу, вылетит из Аргентины рано утром для подписания контракта со «Спартаком». После этого игрок присоединится к команде на сборах. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: «Чемпионат»

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