Стало известно, когда Дуарте вылетит в расположение «Спартака» для подписания контракта

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте 21 декабря, в субботу, вылетит из Аргентины рано утром для подписания контракта со «Спартаком». После этого игрок присоединится к команде на сборах. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.