Палкин: ФИФА не помогает, а уничтожает украинские клубы

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал Спортивный арбитражный суд.
«Ассоциация европейских клубов отправила 1 миллион евро в помощь нашим командам. Но если говорим о ФИФА, то у нас есть большие претензии к ним. После начала событий на Украине они не помогают нашим клубам, а уничтожают их. Они ввели правило о контрактах легионеров и мы потеряли наши инвестиции. У нас не было шанса вести переговоры с игроками, отправлять их в аренду или продавать. Им просто разрешили уйти бесплатно.
Мы подавали иск в CAS, но он был отклонён. После этого мы пойдём в Федеральный суд Швейцарии и в Европейскую комиссию, потому что были нарушены антимонопольные нормы. Самое важное – ФИФА создала систему в CAS, в которой невозможно выиграть дело против неё.
Мы хотим изменить и сломать её, потому что каждый должен быть на одном уровне с законом. Никто не может быть выше закона. В следующие дни мы опубликуем заявление по этой ситуации. Надеюсь, она дойдет до ЕС», — приводит слова Палкина Sky News.
Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн, однако данный иск был отклонён.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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