Расшифрованы 4 слова, которые прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

В социальной сети расшифровали слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022, состоявшемся в Катаре. Футболист смотрел в небо, когда Гонсало Монтьель подошёл бить последний одиннадцатиметровый.

Перед ударом Месси прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка», — сообщает твиттер-аккаунт Dоgor. Отметим, что в переводе на испанский эта фраза звучит в четырёх словах.

Напомним, Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда его страны обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Сам Месси по ходу матча записал на свой счёт два забитых гола.

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