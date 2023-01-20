«Приятно увидеть старых друзей!» Роналду и Месси тепло пообщались

Как же круто, что они снова встретились!

Криштиану Роналду и Лионель Месси снова встретились на поле. Два лучших игрока поколения приняли участие в товарищеском матче между сборной Эр-Рияда, состоявшей из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», и «ПСЖ». Роналду провёл первый матч в Саудовской Аравии: сразу получил капитанскую повязку и оформил дубль за 60 минут на поле.

Месси также не ушёл без забитого мяча: аргентинец открыл счёт уже на третьей минуте встречи. Матч завершился победой парижан со счётом 5:4. Игра выдалась на редкость увлекательной для статуса товарищеской встречи: помимо девяти мячей, в ней случилось удаление защитника «ПСЖ» Хуана Берната за фол последней надежды в конце первого тайма.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Болельщики по всему миру очень ждали очередного очного противостояния Роналду и Месси, а также их первой встречи после победы аргентинца на чемпионате мира. Всё-таки обоим уже за 35 лет, и не исключено, что это была их последняя встреча. К тому же теперь Роналду и Месси выступают на разных континентах, поэтому вероятность новых пересечений — минимальная. Показалось, что оба игрока были рады видеть друг друга: перед матчем Криштиану подошёл к игрокам «ПСЖ» и очень тепло поприветствовал Лео. Также футболисты о чём-то пообщались непосредственно перед стартовым свистком, а по ходу игры снова решили обняться. Соперничество, выросшее во взаимное уважение и дружбу!

После матча Роналду опубликовал пост в своих соцсетях: «Очень рад вернуться на поле и забить гол! Было приятно увидеть старых друзей!» На одной из фотографий португалец запечатлён вместе с Месси. Аргентинец не остался в стороне, выложив у себя в «сториз» момент, где он приветствует Криштиану перед матчем.

Фото с матча в соцсетях Роналду Фото: Личный архив Роналду

Фото в соцсетях Месси Фото: Личный архив Месси

Также Роналду перед игрой обнялся с бывшим партнёром по «Реалу» — Серхио Рамосом. Забавный момент: Криштиану напомнил испанцу, что на поле запрещено носить серёжку, которая осталась в ухе 36-летнего защитника. Какой же Роналду заботливый! Не остались без внимания Криштиану и Неймар с Килианом Мбаппе. Роналду поприветствовал обоих перед матчем, а по ходу встречи у него приключился милый эпизод с французом: форвард «ПСЖ» решил потрогать Криштиану за щёку с синяком, полученным по ходу матча. Виновником ссадины португальца стал ещё один экс-партнёр по «Реалу» — Кейлор Навас. Именно он грубо сыграл на выходе в штрафной площади «ПСЖ» на 33-й минуте, попав по лицу Роналду, после чего был назначен пенальти. Сам Криштиану подошёл к «точке», забив свой первый гол в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Болельщики и футбольное сообщество остались в восторге от прошедшей встречи. В соцсетях люди со всего мира оставляли комментарии по итогам матча с участием Роналду и Месси.

«И Роналду, и Месси забили. Не могло быть иначе», — написал известный британский экс-футболист и телеэксперт Гари Линекер.

«Это товарищеский матч или полуфинал Лиги чемпионов?» — удивлялся уровню встречи один из болельщиков.

Персональный фанат Криштиану радовался дублю португальца: «Роналду в огне! Что за игрок!»

«Увидеть снова Роналду против Месси достаточно, чтобы взрослый мужчина расплакался», — не все болельщики сумели сдержать слёзы по ходу матча.

«Месси и Роналду поняли, что играют друг с другом в последний раз, и решили сделать эту игру величайшей в истории», — отмечает аккаунт портала SportBible.

«Роналду забил пенальти. Вы забываете, как Месси выиграл сфальсифицированный чемпионат мира», — иронизирует один из фанатов, смотревших игру.

Аккаунт Barstool Football подметил удивительную статистику: «Прямая трансляция на YouTube-канале «ПСЖ» потеряла 350 тысяч зрителей за 10 секунд после того, как Месси и Роналду были заменены!»

Будем надеяться, что это всё же не последний матч с участием Роналду и Месси. Хочется, чтобы легендарное противостояние продолжалось как можно дольше!