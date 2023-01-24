Президент «Урала»: может, в «Левски» вспомнят про денежную компенсацию и сыграют с нами

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы потребуют компенсацию у «Левски» после того, как болгарский клуб в последний момент отказался от участия в контрольном матче.
«Конечно же, мы потребуем компенсацию у «Левски». У нас есть матч-контракт, там прописана каждая деталь, все суммы. Они уже заявили, что не будут с нами играть. Но мало ли, всё может поменяться. Может быть, вспомнят про денежную компенсацию и поменяют своё решение — сыграют с нами. Письмо мы им пока не отправляли — сделаем это в день игры. Они срывают нам контрольную подготовительную игру, естественно, мы потребуем возмещения. Мы уже нашли нового соперника. Просто сыграем другой матч, да и всё», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Левски» также отказался от участия в товарищеской игре со «Спартаком». Глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов ранее сообщил «Чемпионату», что красно-белые также запросят у болгарского клуба компенсацию.
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