Юрист рассказал, может ли «Спартак» претендовать на компенсацию от «Левски» за срыв матча

Спортивный юрист Юрий Зайцев оценил шансы московского «Спартака» получить компенсацию от «Левски» после того, как болгарский клуб отказался от участия в контрольном матче с красно-белыми.
«Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» сообщил «Чемпионату», что между клубом и «Левски» был подписан матч-контракт. После отмены игры «Спартак» направил запрос на компенсацию.
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