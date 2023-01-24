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Юрист рассказал, может ли «Спартак» претендовать на компенсацию от «Левски» за срыв матча

Юрист рассказал, может ли «Спартак» претендовать на компенсацию от «Левски» за срыв матча
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Спортивный юрист Юрий Зайцев оценил шансы московского «Спартака» получить компенсацию от «Левски» после того, как болгарский клуб отказался от участия в контрольном матче с красно-белыми.

«Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» сообщил «Чемпионату», что между клубом и «Левски» был подписан матч-контракт. После отмены игры «Спартак» направил запрос на компенсацию.

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