Тен Хаг: завоевание трофея — лучшее чувство. И «МЮ» постарается завоевать трофей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча Кубка Лиги с «Ноттингем Форест».
«У нас есть шанс взять трофей, но мы должны двигаться от матча к матчу. Нам предстоят две игры с «Ноттингемом», и мы сосредоточены на первой встрече, не отвлекаясь ни на что остальное.
Завоевание трофея – лучшее чувство, которое можно испытать. Мне посчастливилось выиграть несколько трофеев за карьеру, и это великолепно, особенно для болельщиков. Думаю, у местных фанатов есть в этом некоторый опыт — особенно у тех, кто постарше.
Но сейчас период, когда «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи, и последний был завоёван слишком давно. Мы знаем об этом факте и должны сделать всё, чтобы трофей оказался у нас», — приводит слова тренера Daily Mail.
- 24 января 2023
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