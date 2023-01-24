Тен Хаг: завоевание трофея — лучшее чувство. И «МЮ» постарается завоевать трофей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча Кубка Лиги с «Ноттингем Форест».

«У нас есть шанс взять трофей, но мы должны двигаться от матча к матчу. Нам предстоят две игры с «Ноттингемом», и мы сосредоточены на первой встрече, не отвлекаясь ни на что остальное.

Завоевание трофея – лучшее чувство, которое можно испытать. Мне посчастливилось выиграть несколько трофеев за карьеру, и это великолепно, особенно для болельщиков. Думаю, у местных фанатов есть в этом некоторый опыт — особенно у тех, кто постарше.



Но сейчас период, когда «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи, и последний был завоёван слишком давно. Мы знаем об этом факте и должны сделать всё, чтобы трофей оказался у нас», — приводит слова тренера Daily Mail.