Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своих подопечных в матче с «Арсеналом» (2:3).

«Это была отличная игра с большим темпом, и зрителям очень повезло. Сегодня играли две топовые команды, но, конечно, мы разочарованы поражением на последних минутах. Все голы, которые мы пропустили сегодня — это ошибки, и такое недопустимо.



Даже на прошлой неделе нас было так трудно победить в подобных ситуациях. Сегодня всё наоборот. Всех трёх голов мы могли бы избежать.



Они очень хорошо владеют мячом, но мы — хорошая обороняющаяся команда. Открытых моментов было не так уж много. Мы совершили ошибки, которых могли не допускать. В этой игре всё решали мелкие детали. Это трудно принять, и мы должны извлечь из этого урок.



Я хочу побеждать. Сегодняшнего положения в таблице недостаточно для нас. Мы хотим быть номером один, но не в том случае, если будем совершать ошибки. Это ясно и это то, что я сказал команде», — приводит слова тен Хага издание BBC.

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