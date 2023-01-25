«Хоффенхайм» вырвал ничью в игре со «Штутгартом» благодаря голу на 91-й минуте
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Сегодня, 25 января, состоялся матч 17-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Штутгартом». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Противостояние завершилось со счётом 2:2.
На 11-й минуте Андрей Крамарич открыл счёт в игре. Голевую передачу на свой счёт записал Анхелиньо. На 45+5-й минуте Серу Гирасси восстановил равенство на табло. Науиру Ахамада отдал ассист. В конце второго тайма Ватару Эндо вывел «красных» вперёд. Голевой пас отдал Науиру Ахамада. На 91-й минуте Андрей Крамарич оформил дубль, вырвав ничью в матче.
Сине-белые располагаются на 13-м месте в Бундеслиге. В активе команды 19 очков. «Штутгарт» возглавляет Пеллегрино Матараццо. Штутгартцы с 16 очками занимают 14-е место, в чемпионате Германии.
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