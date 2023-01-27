Форвард «Ростова» Голенков: Карпин иногда играет с нами на тренировках. Мышление ― космос

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как работает на тренировках под руководством главного тренера дончан Валерия Карпина.

«На тренировках с нами чаще играют Онопко и Осинов ― опыт виден. Сам Георгич (Карпин) пару раз играл либо на месте центрального защитника, либо вратарём в те моменты, когда мы отрабатывали выход из обороны. И он всегда находил варианты для передачи. Да, видно, что уже не тот возраст, не та резкость, но мышление ― космос», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

На первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 находится «Зенит» (42 очка). На втором месте располагается «Спартак» (36), следом идут «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).